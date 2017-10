El cambio radical de Wanda, la mujer del futbolista Icardi

La mujer del futbolista Mauro Icardi, sorprendió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, con un radical cambio de look. Wanda Nara quien nos tiene acostumbrados a un característico rubio platino, decidió dejar atrás el color claro y pasarse al bando de las morenas. El cambio tuvo una gran aceptación por parte de sus fans llegando a alcanzar los 61.000 likes.

La esposa del futbolista abandonó su característico rubio de pelo y se pasó al bando de las morenas, consiguiendo más de 61.000 me gustas . A juzgar por la cantidad de likes, parece que sus seguidores apoyan la decisión del cambio de look , lo que no pudimos ver son las opiniones en comentarios, ya que la argentina los tiene desactivados.