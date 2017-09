Miles de tuiteros piden que Piqué no vuelva a la Selección por su apoyo al referéndum (aunque no ha dicho qué va a votar) 🤔

¿Y si Piqué votara que no? El defensa del Barcelona ha dicho en Twitter "expresémonos pacíficamente, no les daremos ninguna excusa, es lo que quieren. Votaremos", y las redes sociales han estallado contra el internacional de La Roja. Un fervor anti-Piqué que viene de lejos aunque, en realidad, él no ha dicho qué votaría en ese referéndum (o en cualqueir otro)

A la mayoría de los tuiteros les ha dado igual y han atacado al defensa del Barcelona, pidiendo que no vuelva a vestir la camiseta de la Selección española y que Lopetegui no le convoque este viernes para los partidos de España. Eso sí, algunos han salido en su defensa al verlo como una opinión política, y han dejado el fútbol a un lado porque no se ha pronunciado sobre cuál sería su voto. No obstante, y aunque él no ha dicho cuál sería el signo de su voto, lo que muchos otros tuiteros le reprochan es el hecho en sí de fomentar un acto que está fuera de la legalidad vigente.