La declaración de amor de Sergio Ramos a Pilar Rubio tras ganar un premio en 'The Best'

Sergio Ramos tras ser elegido como uno de los once jugadores ideales de la FIFA, ha decidido dedicarle el premio a su mujer Pilar Rubio en una bonita declaración de amor. El madridista confesó que son premios que tienen un valor muy importante en su casa. La presentadora por su parte, también quiso dedicarle unas bonitas palabras al defensa del Real Madrid, a través de las redes sociales.

Sergio Ramos fue elegido como uno de los jugadores del once ideal de la FIFA del año. Junto a él, otros cuatro jugadores madridistas: Marcelo, Modric, Kroos y Cristiano Ronaldo , quien se llevó por segundo año consecutivo el premio "The Best".