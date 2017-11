La confesión de Pepe: quiso hacerse taxista tras agredir a un rival con 13 años

Pepe vuelve a convertirse en protagonista, esta vez ha sido por una entrevista que ha concedido su padre a Globoesporte. En ella, el padre del ex madridista carga duramente contra el Real Madrid por la salida que tuvo su hijo. Afirmando que en en el club blanco cuando se cansan de los jugadores comienzan a tratarlos como no se merecen. Además, relata como Pepe pudo llegar a ser taxista.

El padre del ex jugador madridista no se ha mordido la lengua hablando del club donde su hijo consiguió 3 Champions y en una entrevista: "Esos clubes cogen a los jugadores y les exprimen hasta la última gota. Cuando se cansan y no tienen más que explotar de él, comienzan a tratarlo como no merece. Y el futbolista, cuando tiene una personalidad y nota que su carrera está pasando y lo ha ganado todo, tiene que procurar seguir mejorando".