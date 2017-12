Una Papá Noel se lanza en paracaídas para repartir regalos y se estrella contra un árbol

Papá Noel quería entregarle un juguete de 'The Elf on the Shelf' a una niña de 9 años que se encontraba en la playa. Pero al estrellarse, sufrió varias heridas y tuvo que acudir al hospital, por lo que decidió enviarle una carta: "Cuando estábamos a punto de aterrizar, un gran árbol saltó frente a nosotros" Dice la nota. "No te preocupes... estamos con el elfo descansando en este hotel que siguen llamando 'hospital'".