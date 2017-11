Antonio Barragán, jugador del Betis, pide ayuda para Maialen, único caso del síndrome de Donohue en Europa

“¡HOLA, SOY MAIALEN! Tengo 6 años y soy de Bilbao. Me gusta mucho leer, dibujar y jugar, sobre todo en los columpios…¡ah! y correr, correr es lo que más me gusta. Los médicos me dicen que soy una niña muy especial y que solo hay en el mundo 3 personas como yo. Mis padres también dicen que soy especial, pero ellos creen que no hay nadie como yo en todo el mundo. Supongo que es lo que dicen todos los médicos... y todos lo padres. No sé, yo solo quiero leer, dibujar y jugar… ¡es lo que más me gusta!”. Así es la presentación de Maialen en su página web