Una luchadora recuerda a otra el bullying que le hacía en el colegio y ésta le responde ganándole el título mundial de UFC

Namajunas no respondió a las provocaciones de su rival, quien le intentaba hacer daño recordándole el supuesto calvario que tuvo que vivir en su infancia: "Te comeré viva. Siempre has sido débil . Llora por mami, pequeñita. Te golpearé tal como te golpeaban en la escuela. Morirás en los primeros diez minutos. Te lastimaban en la escuela, ¿no? Esta ya no es la escuela. Sentirás mucho más dolor. Y las maestras no estarán allí para salvarte, pequeñita. Una vez débil, débil para siempre. Es pequeña, romperá en llanto en el primer round. No tienes valor. Te destruiré. Deshonras a este deporte".