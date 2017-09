¡Sus padres le llamaron Osama Vinladen! Ahora tiene 14 años, es futbolista internacional y todos se ríen de él

Si hay una ley para que los padres no puedan llamar a sus hijos como les dé la gana es por algo. Este jugador de fútbol peruano tiene 14 años y ha sido convocado por su selección en la categoría sub 15 . Claro, el delegado del equipo que lleva las fichas tiene que explicarlo en cada comienzo de partido. No, no es una broma, debe de decirles a los árbitros cuando ven la alineación.