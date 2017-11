De leyenda a leyenda, la emotiva despedida de Zidane a Pirlo

Andrea Pirlo ha decidido colgar sus botas tras una exitosa carrera como futbolista profesional. Con 38 años el italiano ha decidido que su aventura como jugador ha llegado a su fin. El centrocampista ha utilizado su cuenta de twitter para despedirse con una bonita carta: "Último partido en la MLS. Ahora que mi tiempo en el New York City llegó a su final, me gustaría decir unas palabras. Quiero agradecer a todos por la amabilidad y el apoyo que me mostraron en esta ciudad increíble. Gracias a los increíbles seguidores, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan detrás de escena, también a mis compañeros.