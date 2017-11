El instante en que un skater es atropellado en Londres mientras grababa un vídeo para Instagram

En uno de los últimos vídeos que ha subido a Instagram , el skater es atropellado por un vehículo cuyo conductor le increpa en plena calle por su temeridad . Sin ningún respeto por las normas viales más básicas, Blondey sortea a varios peatones, realiza un truco de skate sobre un árbol y se dispone a cruzar una calle ancha. En ese momento, aparece un coche por su izquierda que él no había visto y le atropella.

Por suerte, el coche no venía demasiado rápido y le da tiempo a frena r y evitar un golpe muchísimo mayor. No osbtante, Blondey acaba rondando sobre el capó, golpea la luna delantera y acaba en el suelo. Para colmo, no lleva casco, lo que hace pensar que un impacto más fuerte en la acera podría haberle causado daños graves.