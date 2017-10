El Genk pone una pulsera electrónica a sus futbolistas para controlarlos: “Saben hasta cuando tengo sexo”

La plantilla ha mostrado su enfado tras conocer que tendrán que llevar este dispositivo: "Los delincuentes llevan tobilleras electrónicas y en el Genk llevamos pulseras. Me siento como un preso" . Todos ellos, se han pronunciado de forma anónima: "En el club saben hasta cuando mantengo relaciones sexuales. Para mí, es un atentado a nuestra vida privada".

La portavoz de la Agencia Belga para la Protección de Datos , ha afirmado que: "No se puede obligar a un jugador a llevarla. Quienes se nieguen no pueden ser sancionados. En caso contrario, pueden denunciarlo" . Acusaciones de las que el club se ha querido defender, alegando en un comunicado que: "los futbolistas no están obligados a llevar la pulsera y que pueden quitársela en cualquier momento que lo deseen" .