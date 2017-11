¡Asombroso! Así serían los futbolistas más famosos si fuesen mujeres

El medio "Oh My Goal" ha realizado un divertido experimento, en el que vemos como serían los rostros de los jugadores más mediáticos si fuesen mujeres. Además de eso, también les han cambiado sus nombres masculinos por otros femeninos. Entre las imágenes más asombrosas del vídeo, destacan las fotografías de Piqué, Cristiano o Ibrahimovic.

