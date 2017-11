Ferrándiz, ex entrenador del Real Madrid, alaba a Franco y carga contra los independentistas: “Espero que los metan en la cárcel a todos”

Pedro Ferrándiz, el mejor entrenador que ha tenido el baloncesto español, se ha pronunciado sobre la situación que está viviendo en Cataluña , según publica "A la contra". El ex entrenador ha sido muy tajante: "Me siento indignado con esa partida de sediciosos e indocumentados que han llevado a Cataluña a la ruina. Espero que los metan en la cárcel a todos y que la cárcel les dure muchos años. No han pagado aún todo lo que tienen que pagar".