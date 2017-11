El vergonzoso cartel sexista como reclamo para un partido de regional en Cantabria

Algunos de los seguidores que se encontraban viendo el partido , decidieron dirigirse al presidente de la Federación Cántabra de Fútbol , José Ángel Peláez, para que tomase medidas por lo ocurrido: "Se me acercaron varias chicas mientras estaba viendo un partido y me pusieron al tanto del cartel y su presencia en redes sociales. Estaban muy molestas y me pidieron que hiciera algo al respecto" , según ha revelado el 'Diario Montañés'.