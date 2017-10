Un atleta español hace el Camino de Santiago entero en 26 horas, en bicicleta, sin dormir y sin parar

El atleta leonés Manuel Merillas quiso realizar el Camino de Santiago de una manera muy peculiar. Decidió hacerlo sin dormir, en bicicleta y tan solo en 26 horas. Pedaleó 774 kilómetros acompañado de dos familiares que le daban ánimos para continuar. Lo que no se esperaba es que al llegar al Obradoiro no le entregasen la "Compostela" por no haber sellado ninguna etapa en el camino.

El corredor, por su parte, declaraba en "El País": " La idea la llevaba madurando desde hacía tiempo , pero no se lo había dicho a nadie hasta dos días antes de partir. Tengo a mi familia malacostumbrada". Añadiendo que: "Ni siquiera me llevé saco de dormir. Cogí unos cuantos tuppers viejos para guardar la cena y me deshice de ellos antes de salir".

Merillas llegó a la plaza del Obradoiro a eso de las once de la mañana, el deportista estaba tan cansado que necesitó "hacer relevos" para no quedarse dormido en la cola. Todo se torció cuando llegó su turno: "Al presentar la credencial me dijeron que no podía haber acabado el Camino en solo 26 horas y como no había sellado en ningún lugar del trayecto no me entregaron la "Compostela".