¡Zasca, zasca! El calentón entre Piqué y Rafa Guerrero que terminó en un “¡Rafa, no me jodas!”

A pesar de que Piqué habló con claridad la semana pasada con intención de zanjar lo polémica de su posicionamiento político, sus opiniones en las redes sobre la situación de Cataluña sigue generando fricción. Esta vez, con el ex linier Rafa Guerrero, que ha reprochado al defensa que estuviera jugando a la pocha durante el discurso del Rey.

Piqué estaba ayer, como era de esperar dado su activo seguimiento de la política, siguiendo el discurso de Puigdemont en el Parlament catalán . El defensa advirtió que varios parlamentarios estaban mirando el móvil mientras el President de la generalitat hablaba, y decidió criticarlo en redes. Has aquí, normal.

Pero inmediatamente el jugador recibió una respuesta, también en la red social, de alguien muy cercano al mundo del fútbol. El ex linier Rafa Guerrero le recordó que "otros estaban jugando a la pocha mientras hablaba el Rey" . Zasca. Pero Piqué es poco de callarse y acto seguido salió al contraataque. "No me jodas rafa, ellos cobran". Zasca, zasca.