Prohíbe el sexo a sus jugadores antes del partido y su equipo pierde por 7-0 en la Champions
cuatro.com07/12/201710:46
Victoria Gameeva,doctora del Spartak e Moscú, aseguró en la previa del partido de Liga de Campeones en el que se medían los rusos frente al Liverpool, que los jugadores no debían mantener relaciones sexuales dos o tres días antes del encuentro. El conjunto ruso, perdió frente al Liverpool por 7-0, lo que los dejó eliminados de la Champions, no se sabe si habrán hecho caso a las indicaciones de la doctora.
Постнагрузочное восстановление спортсменов. . ❗️общие методы воздействия: 1) рациональный суточный режим (нормализация сна), так как недосып приводит к значительному ухудшению функциональных сил организма); 2) нормализация питания-энергопотребление должно полностью восполнять энергозатраты! . ❗️физические методы воздействия: 1) вакуумная терапия (вакуумный массаж, вакуум- градиентная терапия); 2) гидротерапия (подводный душ-массаж, контрастные ванны); 3) криотерапия; 4) остеопатическая коррекция, массаж; 5) барокамеры. . ❗️фармакоподдержка 1)витамины, минералы, микроэлементы; 2) иммуномодуляция; 3) антигипоксанты; 4) аминокислоты, ВСАА. 5) детоксикация- гепатопроткторы и гемоделюция. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #fcsm
Una publicación compartida de OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 6:25 PDT
Who makes the best results?)) #QP #spartak #spartakmoscow #redwhite @qpromes #клиникалужники
Una publicación compartida de OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 6:11 PST
Урежение пульса. Брадикардия. Вам приходилось сталкиваться с такими понятиями? . Брадикардия- это урежение пульса ниже 60. В норме пульс у здорового человека от 60 до 90. Часто брадикардия (вплоть до 35 уд/мин) наблюдается у здоровых тренированных спортсменов, что также является абсолютным вариантом нормы. Брадикардия может наблюдаться при гипотиреозе, миокардитах, синдроме слабости синусового узла и многих других заболеваниях. . Проявления брадикардии: если это физиологическая брадикардия спортсменов, то как правило, она никак не проявляется. При патологической брадикардии (особенно при урежении ЧСС ниже 45) возможны: слабость, обморочные состояния, головокружение, нестабильность АД. Как правило диагностировать брадикардию можно при самостоятельном измерении пульса на сонной или лучевой артерии, с помощью пульсометров и тд. Но точная верификация диагноза возможна только по ЭКГ. . Что делать при брадикардии? Конечно, выявлять причину урежения пульса. И в зависимости от этой причины, от наличия/ отсутствия жалоб, нарушения гемодинамики назначается лечение. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok #asics
Una publicación compartida de OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 7:23 PDT
Разбираем подготовку к забегу по пунктам 📌 Медицинское обследование. . Чаще патология органов и систем носит скрытый характер и долго может никак себя не проявлять. На фоне физ.нагрузок ухудшаются патологические процесссы и усиливаются осложнения, которые могут приводить к летальным исходам. Для своевременного выявления патологии в России и во всем мире была разработана система скрининга, включающая: осмотры специалистов, лабораторные и инструментальные методы обследования. . Самые частые отклонения у бегунов выявляются при: 1) общем анализе крови (снижение гемоглобина, эритроцитов); 2) узи сердца (дилатация, гипертрофия левого желудочка, пролапс митрального клапана); 3) УЗДГ вен нижних конечностей (варикозное расширение вен, которое при тромбообразовании и тромбоэмболиях служит одной из частых причин смерти бегунов на соревнованиях); 4) ЭКГ и ЭКГ с физ.нагрузкой (синусовая аритмия, суправентрикулярная экстрасистолия); 5) осмотре ЛОР- врача (хронический тонзиллит, ларингит, искривление носовой перегородки- которые при беге могут создавать дискомфорт и порой невозможность преодолевать усиленные физ.нагрузки); 6) осмотре офтальмолога (после выполнения циклических упражнений значительной интенсивности (пульс 175 ударов в минуту), а также упражнений на гимнастических снарядах, прыжков со скакалкой, акробатических упражнений отмечается выраженная ишемия глаз, сохраняющаяся длительное время, и ухудшение работоспособности цилиарной мышцы, что может приводить к снижению зрения); 7) осмотре травматолога (часто наблюдаемые воспалительные и дегенеративные изменения в коленных, голеностопных суставов у бегунов, особенно длительных дистанций, что требует своевременной профилактики, контроля и лечения); 8) осмотр невролога (остеохондроз, дегенеративные изменения в позвоночнике (грыжи, протрузии), спазм мышц, поражение периферических нервов). . Именно поэтому в систему скрининга включены в обязательном порядке: общий анализ крови, общий анализ мочи, узи сердца, узи органов брюшной полости, ЭКГ покоя, ЭКГ с физ.нагрузкой и осмотры вышеперечисленных специалистов. . Подходите к нагрузкам с умом! #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #sportclinic
Una publicación compartida de OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 5:57 PDT