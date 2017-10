Polaca, buena estudiante, y del Barça: así es Karolina Bojar, la árbitro que revoluciona Instagram

Karolina cuenta su experiencia en los terrenos de juego: "Intento contactar a los jugadores en el campo. Bajo ninguna circunstancia deben gobernarlos o mirarlos desde arriba. Esta es mi mejor manera de construir relaciones" y añade: "Ser árbitro me atrae por la adrenalina y el desafío . Ninguna acción es la misma que la anterior. No hay rutina aquí. No se puede planificar nada de la A a la Z, y eso es lo mejor".