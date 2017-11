Se filtra la portada de 'France Football'... ¿Le ‘ha robado’ Messi el Balón de Oro 2017 a Cristiano Ronaldo?

A menos de un mes de la entrega del Balón de Oro 2017, todos los focos miran hacia Cristiano Ronaldo tras haber ganado el "The Best 2017". En las redes sociales no ocurre lo mismo, ya que está circulando una portada de la revista "France Football" que bien podría ser la del día después de la gala en la que aparece Leo Messi como ganador del Balón de Oro 2017.