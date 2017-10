El Gobierno asturiano "amenaza" con despedir a un empleado por poner banderas de España en el centro deportivo donde entrenan Craviotto o Cristian Toro

El Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona (Asturias) es la cuna de grandes campeones como Saúl Craviotto, Cristian Toro o Marcus Walz. Estos días no es noticia por los entrenamientos de los palistas olímpicos sino por un acto durante el día del referéndum catalán. Un empleado colgó tres banderas de España y, según publica La Nueva España, recibió la "amenaza del despido" sino las quitaba.

“Di la orden de retirarlas porque se trata de un edificio público, la fachada de la torre no es su lugar y además no había ninguna competición que justifique que estén ahí. Me da igual si son españolas, catalanas, asturianas… ”. Son las palabras del director general de Deportes, José Ramón Tuero, al diario La Nueva España, para explicar el incidente ocurrido en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona (Asturias).