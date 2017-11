Un ex del Barça manda "a la mierda" a Risto Mejide y se lleva la respuesta del presentador

“No me sentaría con ningún político catalán". Es el titular que el diario catalán ‘El Nacional’ publicó tras una entrevista a Risto Mejide, que este domingo estrenó con éxito la segunda temporada de su programa ‘Chester in Love’.

Con educación Escases responde a Godall: " ¿Te has leído la entrevista? ¿O te quedas con el titular?" . El ex vicepresidente del Barcelona no se corta y vuelve a responder a la joven: ¿Los comunicadores no buscan "el titular2? ¡Pues le ha quedado de coña! El momento que vivimos en Cataluña no se merece que el señor Mejide se siente con ningún político catalán... ¡No deben ser dignos! Vamos... ¡a tomar el aire!".