El tuit del Atlético de Madrid que ha indignado a parte de su afición

El Atlético de Madrid firmó un malísimo partido ante el Qarabag que terminó sin goles (0-0). El conjunto de Simeone no creó ocasiones ni supo leer el partido ante el rival de Champions más flojo de su grupo y le han llovido las críticas. Un tuit publicado por el Atlético de Madrid tras el partido ha incendiado más a parte de su afición.

El Atlético de Madrid no podía permitirse un despiste tras la derrota ante el Chelsea y el empate ante la Roma en las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions. El Qarabag era el rival más asequible y aun así pinchó.

Los rojiblancos no jugaron a nada y las críticas han inundado las redes sociales. Un tuit publicado por el propio Atlético de Madrid no ha hecho más que calentar aún más a una parte de la afición que no entiende la actitud del último partido.