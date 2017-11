Y la mejor anfitriona de la semana es... ¡Cristina!

Frank no es un gran cocinero y ha optado por una cena llena de sorpresas para intentar dejar a sus comensales impresionados y provocar temas de conversación . De primero ha preparado unas cigalas al estilo de Frank , que no eran cigalas, eran gambones. De plato principal un pollo ecológico con cigalas llamado mar y montaña y de postre se ha marcado un Olé tú que no tenía mucho misterio.