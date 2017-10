Cinco cenas y una comensal que es como un funeral, esta semana en ‘Ven a cenar conmigo’

Lo que parecía una semana tranquila donde la concordia y la sobremesa relajada y animada iban a ser las notas dominantes se va a transformar, por arte y gracia de Mari Ángeles, en una pesadilla de difícil escapatoria. ‘Ven a cenar conmigo’ abre mañana lunes, 30 de octubre, a las 20:30h, nueva semana de concursantes con Barcelona como ciudad anfitriona y con un torbellino de concursante que no dejará títere con cabeza ni cocinero sin rebozar en crítica.

Igual de dulce será la presencia de Cristina . No en vano, es repostera. Todo en ella es pura dulzura, desde su aspecto hasta su carácter inofensivo. Pero la candidez no está reñido con la estrategia. Cristina será capaz de asombrar a todos sus rivales guardando más de un as en la manga.