Un abandono, una boda y un sueño cumplido: ¡Juanmi se va de viaje a Versalles!

Tras una noche agridulce, ha llegado el momento de la verdad. Con pena en el corazón por la repentina marcha de Lola Flores del concurso , José Luis ha hecho los honores y ha leído el ranking de ganadores. En cuarta posición, como era de esperar, estaba José Luis y en tercera su adorada Valle. Charo estaba convencida de que iba a ganar Juanmi aunque ella se lo mereciera más, y no se ha equivocado . El anfitrión del jueves se ha alzado con la victoria y los 3.000€ del premio: “He ganado y me voy a Versalles. Desde allí les voy a mandar a todos por correo una pechuga de pularda envuelta en un papel mono. No me lo puedo creer, soy el ganador de ‘Ven a cenar conmigo’ de Sevilla” .