Miriam y su rabo de toro, los ganadores de la semana en 'Ven a cenar conmigo'

Los comensales estaban esperando que Ángeles les sorprendiera con un menú digno de una estrella Michelín, pero se han encontrado con un montón de sabores nuevos entre los que no han encontrado el picante ni la gracia para ser un menú ganador y han decidido apostar por el buen rollo de Miriam y su espectacular rabo de toro .

El plato principal de Ángeles ha confirmado todas las sospechas de Ruth sobre su cena y ha decidido morderse la lengua para no reventar el menú de la anfitriona , pero no ha terminado de conseguirlo. Ángeles ha intentado explicar que le temblaron las piernas al ver el menú de Ruth, pero ya no había marcha atrás y aunque se ha ofrecido a pasar un poquito más las lubinas, le ha caído una buena lluvia de crítica s. Eso sí, Lolo ha tenido claro que era el mejor plato que había probado en años.