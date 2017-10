Conoce a los comensales: Cinco malagueños sin pelos en la lengua

Ana tiene 50 años y es la abogada con los dientes más blancos de toda la ciudad de Málaga. Ana está acostumbrada al cambio de las personas antes y después de conocerla y desde el principio, dará muestras de su bondad y simpatía. Y también de su habilidad y gracia para cantar y acompañarse con la guitarra. Es una gran admiradora de Lola Flores y cree que no solo se parece a ella en el alma y en la raza, sino también en que tiene un agujero en la mano y se le escapa el dinero. La palabra que mejor la define es la indiscreción.

Paco tiene 45 años y es de Estepona. Guitarrista profesional, tiene el orgullo de haber tocado con los mejores del mundo del flamenco. Tiene un carácter poderoso, le gusta que las cosas salgan bien y por qué no, le gusta ser el líder. En ‘Ven a cenar conmigo’ demostrará si, además, también se le da bien la ejecución de los platos con los que pretende seducir al resto de concursantes.

Sebastián tiene 29 años y es de Calera, un pueblecito de Málaga, y trabaja como pescador y peluquero. Se considera el alma de la fiesta y es un clásico a la hora de ligar “yo ligo cara a cara, lo de las redes sociales a mí no me llena”. Sebas tiene un ego bastante grande, más o menos igual de grande que su franqueza al opinar. Si hay alguien que no tiene filtro, ese es Sebas. Para lo bueno y para lo malo.