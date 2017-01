Javi está buscando el amor en 'Tú, yo y mi avatar' ¿quién será la afortunada?

Amar, ligar…. ese gusanillo en el estómago que da el sentirte atraído por alguien y la consiguiente angustia de no saber si uno es correspondido. ¿Seré su tipo? ¿Estaré a la altura? Pues todo esto del cortejo ha cambiado una barbaridad en los últimos años. Antes utilizábamos a un amigo o a una amiga para acercarnos a esa persona que tanto nos hacía tilín en la discoteca, después usamos las redes sociales… y ahora llega un método revolucionario: el uso de avatares.

Si alguna vez te has sentido juzgado por tu aspecto ¡este es tu programa! El nuevo dating show de Cuatro te permitirá conocer a una persona a través de un avatar. Una persona de carne y hueso que acudirá a las citas por ti, y tú le darás las órdenes.

El casting ya se ha cerrado pero muy pronto podrás verlo en Cuatro. Un de los candidatos es Javi. Tiene 27 años y le conocen por 'el Will Smith andaluz', pero el se considera "unico".

Lo tiene claro: "Soy guapo, no me hace falta que nadie me lo diga, y soy flamenco 100%". Ve muy complicado encontrar al amor de su vida en este programa porque nunca se ha enamorado, pero tampoco descarta la posibilidad. Además, Javi se define como "Muy superficial" y cuenta que nunca ha estado con "una tía fea".

