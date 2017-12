Kevin Van Krimpen: “Me considero un chico único, siempre he destacado"

A Kevin (23 años) le gustan mucho las mujeres, se considera muy “ligón” y con mucho éxito entre las chicas: “Me gusta dar el primer paso pero a veces espero a que lo den ellas porque me divierte jugar”. Ha tenido muchos rollos pero sólo una persona ha conseguido entrar en su corazón y mantenerle la llama viva: “Le hice daño y me arrepiento de ello”.

Su chica ideal es alta pero más baja que él, delgada, con piernas bonitas, y lo que más le gusta es un buen trasero: “El pecho es mucho menos importante para mí”. Se fija mucho en los dientes y en la sonrisa. “Si puedo elegir las prefiero rubias con ojos azules, aunque si son preciosas, no le doy tanta importancia. El pelo corto lo odio y las manchas o verrugas en la piel, me matan . Me gusta que sean elegantes y con estilo y me fijo mucho en la ropa”.