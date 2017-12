Ana Miranda: “Ligo con mucha facilidad, para qué engañaros”

Cree que hay mucha gente que quiere hacerle daño porque suscita mucha envidia por su forma de ser y porque se entrega demasiado a las personas, pero quien la quiere, la quiere incondicionalmente. Cuando quiere algo, hasta que no lo consigue no para. Le gustaría ser como Penélope Cruz, una actriz reconocida a nivel internacional. Su película favorita es “El diario de Noah” y “Titanic ” y le gusta Dani Martín, La Oreja de Van Gogh y música que, en general, transmita a través de las letras.

En el amor, no soporta las mentiras, el egocentrismo y las infidelidades , ya que ella las sufrió en dos ocasiones que perdonó, y de lo que se arrepiente profundamente. Busca un chico sano entre 25 y 30 años que no fume ni beba, deportista, más alto que ella, con un look “pijito”, buen físico, que sea limpio, educado y que transmita buen rollo. No cree en el amor para siempre ni en los papeles matrimoniales que demuestren ni justifiquen la pasión en pareja y quiere tener hijos.