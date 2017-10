Las madres toman las riendas y dejan a los solteros sin preferidas

Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo y le da igual que le digan que está chapada a la antigua o que no es una mujer del siglo XXI, el físico y el sexo no son lo más importante para encontrar el amor y no hay más que hablar. Ni perreo ni baile del avestruz ni nada de nada… Maricruz , Silvia , Charo , Joki y María han aprovechado su potestad para expulsar y han dejado a sus hijos sin ningún tipo de tentación .