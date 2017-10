Cuatro mágicos lugares 'tróspidos' para tener una cita perfecta

En ' ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ' somos unos expertos en el amor... Aunque quizás nuestros solteros no lo sean tanto. Puede que lo más difícil para una cita sea elegir el lugar perfecto que reúna romanticismo y originalidad a partes iguales. Si tú también quieres triunfar en el amor y quieres hacerlo a la manera tróspida , copia los lugares que han elegido nuestros solteros en sus últimas citas:

Si tu cita es tan pasional como Lomana , merece un enclave a su nivel de romanticismo. Como toda buena película nos ha enseñado, no hay nada más romántico que un paseo en un cisne a pedales. En medio de un lago tendrás intimidad y, a no ser que decidas tirarte de cabeza al agua, la conversación deberá fluir entre los dos como ha fluido la de Pepe y Lomana:

Si tu cita es asturiana no hay mejor enclave que el río Sella . Si te va lo activo, lo mejor es remar río abajo con cuidado de no encallar. Eso sí, lo ideal será coger una canoa doble para estar bien juntitos y que el posible beso surja como el de Jesús con Ana :

Si tu cita es de buen comer lo ideal sería que le hables de tu vida a través de los platos de tu tierra. Aunque sea en la tasca de tu pueblo, si la comida es buena no importa que tengas a tu Virgen mirando o que el mantel sea de papel. Si no que se lo digan a Fernando , que con sus aires de señorito ha llevado a Rafaela al sitio más humilde del lugar ¡y la cita no ha podido ir mejor! Han pasado de las babas de los caracoles a otras babas con un beso :