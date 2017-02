El apoyo de Auryn y de otros niños acosados, en el segundo caso de 'Proyecto Bullying'

La protagonista del segundo programa de 'Proyecto Bullying' tiene 14 años y quiere ser veterinaria. En su instituto la humillan continuamente. Ella ha optado por aguantar que le echen la culpa de todo y sus padres están aterrorizados. "Dice que se quiere morir y que así no merece la pena vivir", explica su madre.

En su vídeo diario narra su día a día: "Tengo que callarme y decir gracias y fingir una sonrisa o lo que sea para que paren de hacerlo (...) He dejado que me digan de todo. Tengo que aguantar esto, tengo que aguantar esto, tengo que aguantar esto (...) Por favor, que un día sea una clase normal", implora la protagonista de esta nueva entrega.

En este caso, no contó con el apoyo de sus compañeros de instituto, que no acudieron al visionado de las imágenes que muestran cómo se desarrolla una jornada en la vida de esta adolescente ni sus sentimientos cuando vuelve del colegio tras un día de acoso. Sin embargo, en el visionado sí pudo compartir sus miedos e inquietudes con otros chicos a los que no conocía previamente y que también sufrieron bullying. Ellos han conseguido superarlo: "Nunca debes cambiar porque un par de idiotas te digan eres no sé qué, eres no sé cuántos. Una persona es perfecta tal y como es", resume uno de los asistentes.

Recuperar la confianza junto a Auryn

Visitar un centro de recuperación de animales rechazados por sus manadas y cantar junto a sus nuevos amigos con el grupo Auryn serán algunas de las actividades que reforzarán la autoestima de la adolescente. Además, el programa contará con el testimonio de especialistas en acoso escolar, como el abogado Robinson Guerrero, abogado experto en buylling, que, tras ver las imágenes de la cámara subjetiva, afirma: "es absolutamente demoledor. Es increíble que una niña tan pequeña lleve eso sobre los hombros". También participará Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes, y Fernando Sacristán, el padre que ganó en los tribunales al colegio suizo en cuyo centro su hijo sufrió acoso escolar hace diez años. Grabadas por sus propios compañeros en un descanso de clases, las imágenes del pequeño siendo golpeado recorrieron los medios de comunicación.