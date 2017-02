El sufrimiento de los padres: "Mi hija dice lo mismo que Diego en su carta de suicidio"

El acoso a una menor es un dolor inmenso que repercute en sus padres. Jesús Vázquez ha querido saber cómo se trata el bullying que sufre la primera protagonista en su propia casa. "Al principio crees que son cosas de críos" explica la madre, "crees que va a terminar, pero no termina nunca". Explicar el día a día de su hija hace brotar las lágrimas de los ojos de sus padres. El instituto no ha sabido solucionar el problema que sufre la menor de 14 años, por lo que la madre optó por pedirle a su hija que se hiciera invisible para que la dejasen en paz. "Parece que tenga una enfermedad contagiosa" explica el padre al contar cómo ningún compañero se acerca a su hija, hasta el punto de recibir llamadas de los otros padres para que su hija no se junte con los suyos, tienen miedo de que les pase lo mismo que a ellos.

El mayor miedo de la madre de esta pequeña es que su hija, algún día, opte por desaparecer del todo. Recuerda cómo, al leer la carta que Diego, el menor que se suicidió por acoso, dejó para despedirse de sus padres: hablaba de lo mismo que habla su hija. "Tengo miedo a que mi hija, en algún momento, piense que es el único remedio", afirma su madre.