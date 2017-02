'Proyecto Bullying': La niña que se hizo invisible para escapar de los insultos

El equipo de 'Proyecto Bullying' , con Jesús Vázquez al frente, nos trae la historia de una niña de catorce años que sufre acoso a diario, que trata de ser invisible en el instituto pero que no logra evitar sufrir insultos y humillaciones. Pese al apoyo de sus padres y de su hermana, cuando está en clase está completamente sola y no encuentran quién les guíe para sobreponerse a la tortura que viven. Con Jesús como 'coach', con Vanesa Romero y el equipo de 'La que se avecina' como confidentes y con una cámara oculta que graba sus vivencias, el programa tratará ayudar a esta familia.

Se esconde en la biblioteca durante todos los recreos, utilizando las estanterías y los libros como muros, construyéndose una jaula para protegerse. No recuerda la última vez que fue a una excursión del colegio. Ni fiestas, ni cines, ni risas: nunca está invitada. En su agenda de clase apunta sus vergüenzas, sus miedos y desahogos, los insultos que la acompañan a diario y las frases motivadoras que necesita para enfrentarse a su pupitre. La protagonista del primer caso de 'Proyecto Bullying' tiene 14 años, y lo triste es que no necesitamos ver su cara ni escuchar su voz ni hace falta saber su nombre para que su historia nos encoja el alma, ni para darnos cuenta de que su tristeza es la misma que experimentan cientos de niños también anónimos que sufren acoso escolar.

Sus padres están tan perdidos como desesperados, se sienten inútiles ante la tortura diaria de su pequeña, y su hermana (que también sufrió bullying por su homosexualidad), no tiene fuerzas ni forma de ayudarla a combatir su problema. Con este panorama llega a sus vidas Jesús Vázquez y el equipo de 'Proyecto Bullying', dispuestos a que el entorno de la pequeña empatice con su situación y, sin buscar culpables ni castigos, acabar con el acoso que sufre. "Yo también fui invisible mucho tiempo", se confiesa con ella Jesús, que en este programa actúa como un coach que acompaña a los menores por el mismo camino que él tuvo que atravesar en su adolescencia.

Con sus propias palabras y en la intimidad de un diario, la pequeña que cada día se enfrenta al instituto muerta de miedo, cuenta que le cuesta dormir de noche y que se siente el objeto de burla de la clase e inferior a sus compañeros. Y para vivir lo que ella vive, dar veracidad a su testimonio y ayudar a empatizar a los que la rodean con su día a día, 'Proyecto Bullying' le proporciona una mochila con un equipo de cámara oculta que, durante 15 días, registra qué le dicen, cómo lo hacen e incluso de qué forma la miran.

"Estoy deseando que lo veais todos, porque es lo que me pasa y la gente no lo ve". Con nervios, con impaciencia pero también con ilusión, la menor acosada se enfrenta a las imágenes junto a sus padres y Jesús Vázquez, que no han visto el vídeo antes. Ana Isabel Saz, la psicóloga del programa, explica lo que nos impacta a todos reviviendo este momento, y es que es el menor acosado el que mantiene la compostura y normaliza la barbarie, mientras que sus padres, por mucho que hayan hablado con su hijo y tratado de entender la realidad que vive, ni se imaginaban el horror que el vídeo les muestra. ¿Sacamos algo positivo de todo esto? Sí, y es que ya nadie puede negar la evidencia, que el centro escolar tendrá que tomar cartas en el asunto y que esperamos que los propios compañeros de la joven, de poder ver las imágenes, empaticen con ella.

No hay mejor forma de realizar una especie de terapia de grupo para la joven que saber que sus ídolos no son ni más ni menos que personas como ella, y la pequeña es fan de 'La que se avecina'. Por esto, el equipo de 'Proyecto Bullying' ha hecho posible que visite el plató de la serie y conozca a los actores, que han querido contarle sus propias vivencias en la infancia y adolescencia: a Luis Merlo le "forraban el pupitre con las revistas que contaban la separación" de sus padres, Vanesa Romero tuvo que "cambiar de colegio" porque sufrió acoso escolar y a Cristina Castaño le persiguían otros niños por ser pelirroja.

Tras visionar las imágenes grabadas con la mochila con cámara oculta, el instituto de la menor acosada no ha querido colaborar con el programa y ha optado por poner en marcha su propio protocolo antibullying. ¿En qué consiste? En una reunión de padres de alumnos en la que se debate sobre el problema de la menor. Los padres de la pequeña asistieron atónitos a cómo la dirección del centro se hacía la sorprendida y echaba balones fuera y cómo el resto de asistentes les acusaban de montaje. "Prefiero ir a un juzgado que al velatorio de mi hija", se defiende la madre de la niña.

Finalmente, cinco compañeros y dos madres de alumnos accedieron a visionar lo grabado por la acosada con la ayuda de 'Proyecto Bullying'. Y hubo empatía, intención de ayudar, solidaridad y sentimiento de culpa. Hay lágrimas, silencios, dolor de tripa, mucha pena... y un abrazo. Los cinco compañeros de clase de la pequeña se unen para animarla, para darle fuerza y para motivarla a contar con ellos. Y para relajar tensión y formar equipo, la actriz Vanesa Lorenzo visita al grupo y realiza con ellos una clase de interpretación que acaba con saltos, con carcajadas y al grito "¡Piña, piña, piña!"

La historia de 'Proyecto Bullying' no es una historia con final feliz. Éste es un caso de cientos de una víctima a la que le queda mucho camino por andar, pero que gracias al programa ha dado un gran paso. "Desde que vino Jesús, me siento genial. Me siento súperfeliz", cuenta la pequeña un mes después de pasar por el proceso de grabación. Ahora tiene un grupo de amigos que se preocupa por ella, que lamenta lo que ha tenido que pasar y que la acepta tal y como es. Con esto, aunque queden muchas batallas por luchar, vivimos un triunfo.