Estrenamos 'Proyecto Bullying' porque "pese a todo, tenemos que contarlo"

Tras un primer intento de emisión de 'Proyecto Bullying', el resultado ahora presentado y que veremos desde el próximo martes en Cuatro es un reformulado programa, que se enmarca dentro de la campaña 'Se buscan valientes' de 12 Meses, y con el que Mediaset España persevera en su lucha por denunciar una realidad y crear un diálogo al respecto. "Si fuera un programa normal no lo emitiríamos, pero vamos a emitir 'Proyecto Bullying' por c***, para que se vea lo que las instituciones, principalmenete los colegios, no quieren que se sepa", recalcaba el productor delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, durante la presentación del mismo a la prensa.

Para lograr preservar la identidad de familia, amigos, compañeros y profesores, se ha utilizado un tratamiento gráfico de las imágenes cercana al universo cómic, al igual que el sonido que también está modificado, incluyendo los subtítulos cuando son necesarios. Con todo esto, se siguen rigurosamente las indicaciones de las distintas Fiscalías de Menores de las provincias en las que se ha grabado. "Llevo 34 años haciendo televisión y no he visto nada igual", insistía Vasile, que pese a los esfuerzos de edición que se han tenido que hacer, está satisfecho porque se ha cambiado todo el programa "con el inventario que justificaba el bloqueo, más que rigurosamente".



Dejando de lado las cuestiones técnicas, el programa sigue manteniendo el objetivo con el que nació: mostrar cuál es la dinámica del bullying, cómo afecta a la víctima y cómo se reacciona ante un proceso de acoso escolar en el entorno. Para ello, se utiliza la cámara subjetiva, portada por el acosado en una mochila escolar, y la participación de Jesús como conductor y catalizador de distintas dinámicas. El presentador, con su propia experiencia como víctima de acosos y con su capacidad de empatía, será el líder que el acosado, el grupo y el acosador necesita para asumir errores y lograr revertir la situación de abuso.

"Pensábamos que teníamos que llegar a los niños per nos hemos dado cuenta de que los verdaderos enemigos de la reflexión no son los niños", comentaba Vasile, asegurando que llegar hasta aquí ha sido pasar por "un calvario de denuncias".

Y para llegar a los casos, a las historias, el programa ha hecho una exhaustiva preproducción con más de 100 entrevistas a posibles afectados, documentación con profesionales y asociaciones y una cuidadosa grabación de las dinámicas que componen cada caso. "Esto es una campaña social, no tiene un objetivo de audiencia", remarcaba Paolo Vasile, que consideraba importante pensar que una de las razones de la violencia de los adultos tiene que ver con la violencia que hayan vivido anteriormente siendo niños.

"Nos da mucho coraje, porque es como si le hubieran echado ácido al programa y lo hubieran desfigurado, pero yo creo que hay que emitirlo", decía Jesús Vázquez, satisfecho con el trabajo realizado, pese a todo. "Estamos en el acoso escolar como estábamos hace 25 años con la violencia de género, y con 'Proyecto bullying' estamos dando los primeros pasos, por lo que me siento muy contento", comentaba el presentador.

Superación e integración, retos del programa

'Proyecto Bullying' no busca acusar ni culpabilizar a nadie, sino erradicar una situación de abuso implicando desde el primer momento a todas las partes afectadas. Cada edición aborda la historia de un joven que sufre acoso en el centro escolar donde estudia.

Tras conocer el estado emocional y las inquietudes y temores de los chicos a través de sus propios testimonios, el programa, que cuenta en su equipo con especialistas en esta materia, analiza las diferentes formas de violencia a las que se ven sometidos mediante las imágenes que capta una cámara subjetiva. El conjunto de estos materiales, junto con fragmentos del videoblog que utilizan los protagonistas para expresar sus sentimientos, es utilizado por Jesús Vázquez y el equipo de 'Proyecto Bullying' para poner en alerta a padres, educadores y compañeros de clase y sirve como punto de partida para realizar un trabajo cuyo objetivo es fomentar las relaciones positivas entre los compañeros, reforzar la autoestima de los jóvenes afectados y compartir con el grupo ejemplos de superación e integración a través de testimonios de invitados.

Transcurridas unas semanas, el programa vuelve a contactar con los protagonistas para realizar un seguimiento de cada caso. Los cuatro jóvenes afirman vivir una realidad más positiva y mirar con confianza al futuro.