No sólo Jesús Vázquez: famosos que también sufrieron bullying

http://cuatrostatic-a.akamaihd.net/belleza/Feo-gordo-ejemplos-acoso-escolar_MDSIMA20150427_0250_1.jpg

'Feo', 'gordo', 'raro' y más ejemplos de acoso escolar de los vips

El padre de Jessica tenía que ir con ella al colegio para que no le agrediesen por el camino. "Me decían que era diferente, me llemaban raro y un par de palabras más que no puedo decir en la televisión", comentó Justin Timberlake en un programa. "Me llamaban gorda y se reían de mi apariencia. No encajaba en ningún grupo. Yo quiero decirles a mis fans que no está mal ser diferente", dice Lady Gaga. Muchas de nuestras estrellas sufrieron acoso escolar. Veamos quiénes de nuestros vips fueron atacados de prácticas de 'bullying' cuando eran pequeños.