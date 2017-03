¿Qué hago si mi hijo hace bullying?: Guía para padres contra el acoso escolar

"Miles de niños y niñas en España" viven bajo el yugo del acoso escolar, por lo que "no es cosa de niños, es un problema de todos". Así de firme sienta Ana Isabel Saz las bases de las dimensiones de la problemática del bullying en nuestro país, y remarca la tortura que supone para el niño o adolescente que lo sufre. "Es un hostigamiento continuado, un acoso verbal, físico, social y emocional", que en el caso en el que se vive también ciberbullying y por lo tanto el acoso se amplía fuera de las paredes de la escuela, puede abarcar "las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

Erradicar el bullying, por lo tanto, requiere la implicación de todos: no sólo del entorno del acosado, si no también del acosador. Nadie puede ser un 'cómplice silencioso'. Pero, ¿cómo identifico si mi hijo es un acosador y qué hago al respecto?, ¿qué errores cometemos los padres ante este problema?, ¿cómo me coordino con el centro escolar? Ana Isabel Saz, psicóloga de 'Proyecto Bullying', nos ayuda a contestar a estas y otras dudas.

¿Existe un perfil psicológico de acosador?

"Cualquiera puede llegar a ser víctima de acoso y cualquiera puede formar parte del grupo del acosador, para evitar ser víctima o ser excluido", cuenta Ana Isabel. Sin embargo, sí existen características personales asociadas al mantenimiento de la conducta violenta en el caso del agresor.

El perfil de los agresores se caracteriza por conductas desafiantes, actitudes negativas hacia los demás, carencia en habilidades de solución de problemas, percepción negativa de sí mismo, bajo rendimiento académico y mayor absentismo escolar; suelen provenir de familias con conflictos en la que sus figuras parentales manifiestan tener poco control sobre el hijo; el agresor suele percibir el ambiente de la escuela como negativo, presentan una mayor probabilidad de desconexión moral, dificultades para acatar normas y una marcada falta de empatía.

* Ana Isabel Saz explica el trabajo con famosos que realizan en 'Proyecto Bullying'.



¿De dónde nace la tendencia al acoso?

Según nos cuenta Ana Isabel, muchos estudios apuntan a que " la violencia se aprende, seamos o no agresivos por naturaleza", y la aprendemos observando a nuestros modelos. "Y sabemos que actualmente los niños y adolescentes están expuestos a altísimas dosis de violencia", lamenta la psicóloga de 'Proyecto Bullying'. Lo que parece claro es que para que un menor se sostenga como acosador sus principios morales estarán mermados y tendrá carencias que justifiquen la crueldad mantenida con sus iguales.

¿Qué consecuencias futuras tiene haber sido acosador en la infancia?

Resulta lógico imaginar que un menor que se ha visto expuesto repetidamente y de forma prolongada al bullying tenga repercusiones negativas en su bienestar y desarrollo. Lo que muchas veces no identificamos son las consecuencias nefastas del acoso para el resto de implicados. "Los agresores y los observadores, desde posiciones diferentes, se alimentan a diario de una devastadora tolerancia hacia la violencia y de una desconexión moral que les expone", explica nuestra psicóloga.

* La psicóloga del programa nos cuenta cómo viven el visionado con el menor en 'Proyecto Bullying'.



¿Cómo puedo ayudar en casa?

El papel de la familia es imprescindible. En primer lugar, debemos controlar la violencia que se expresa (que expresamos) por todas y en todas partes y asumir actitudes claras hacia cualquier tipo de violencia. Los padres, remarca Ana Isabel, tienen la enorme responsabilidad, desde el ejemplo, de fijar valores de respeto y sana convivencia en los hijos. Luego se sumarán los demás agentes, docentes, iguales, etc., que enriquecerán o enturbiarán los principios de cada cual.

En la familia es importante aprender qué es el bullying y el ciberbullying, cuáles son los factores de riesgo y de protección, qué actitudes han de observar los padres en sus hijos y aprender pautas para intervenir cuando su hijo está siendo víctima u ofensor.

¿Qué debemos esperar del centro escolar?

Para erradicar el problema del bullying, la familia necesita trabajar en colaboración con la escuela o instituto. Como padres de alumnos, es importante pedir la implementación de medidas sistemáticas de detección, intervención y prevención del acoso escolar y acciones psicoeducativas que aborden la convivencia, el respeto, la cooperación, la comunicación, la resolución de conflictos, la diversidad... Sólo con la implicación, formación y motivación del personal docente se conseguirá dejar atrás el bullying.