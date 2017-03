¿Cuáles son las consecuencias del ciberbullying? Acoso 24h, insultos en la red...

Unos padres abatidos y una niña que huye del colegio solicitan la ayuda de Jesús Vázquez para detener el acoso escolar que esta pequeña sufre a diario. La única diferencia con los casos anteriores que se han tratado en 'Proyecto Bullying' son las horas durante las que el menor de edad sufre el desprecio de sus acosadores: 24 horas al día durante los siete días de la semana. Esto es debido a un nuevo modo de acoso derivado del mal uso de las redes sociales: el ciberbullying. El calvario del menor acosado ya no se limita a su horario escolar, ahora sufre las burlas de sus compañeros vía online en todo momento.

Fuera del centro escolar esta pequeña de 11 años ha tenido que ver cómo sus compañeros de clase hacían grupos de Whatsapp con el único objetivo de insultarla. Así explica Ana Isabel Saz, psicóloga experta en acoso escolar, este duro proceso:

Una niña que se define como simpática, amable, altruista hacia sus compañeros cambia por completo su estado cuando se encuentra entre las paredes de su centro escolar. Apartada de sus compañeros recibe incluso durante la clase sus ataques, por lo que en más de una ocasión su profesora, incluso la directora del centro, han tenido que intervenir. Lamentablemente, a pesar de las constantes denuncias de esta pequeña a la dirección del colegio, los esfuerzos de los docentes han sido en vano.

Las reacciones a la cámara oculta

Para ayudarla, 'Proyecto Bullying' ha comprobado cómo le tratan en clase mediante una cámara subjetiva oculta en su mochila. El objetivo que tiene Jesús Vázquez con estas grabaciones es dar visibilidad a la realidad del bullying ante los padres de la víctima, la dirección del colegio, sus compañeros de clase y sus respectivos padres. Como en otras ocasiones, el centro finalmente declina colaborar con el programa, sin embargo dos madres de alumnos han decidido aceptar la invitación para visualizar estas duras imágenes.

La reacción más dura se ha mostrado por parte de sus padres que, a pesar de saber de antemano lo que sucedía, no han dado crédito a tanta crueldad como recibe su hija y, entre lágrimas, han confesado: "Yo pensaba que era menos… Tiene que ser un infierno". Sin saber qué hacer cuando un hijo sufre bullying, se ponen en manos de Jesús Vázquez para poner fin al sufrimiento de su pequeña:

Una emoción similar se ha vivido durante el visionado de los propios compañeros de clase de la menor acosada. Tras ver las imágenes que ha estado recogiendo una cámara oculta durante 15 días se han sorprendido ante la magnitud que había alcanzado lo que muchos consideraban como una broma más y algunos han querido disculparse con su compañera entre lágrimas:

Los famosos colaboran con la causa

Muchas han sido las celebridades que han decidido colaborar con el programa para cumplir los sueños de los protagonistas y empatizar con algunos de estos famosos han confesado su experiencia personal: también sufrieron bullying. En este caso el bailarín Sergio Alcover ha liderado la terapia de grupo con todos los alumnos, consiguiendo que empaticen con su compañera y comprendan la gravedad del asunto. Además, Alba Reig, componente del grupo Sweet California, ha querido compartir su experiencia personal por primera vez: "Yo nunca lo he dicho pero lo voy a decir hoy...":

La terapia de Alcover pareció funcionar y gracias a todos los componentes de 'Proyecto Bullying' esta niña de once años por fin disfruta de la vida que le corresponde a su edad. Un mes después de su paso por el programa esta pequeña por fin se encuentra dentro de un grupo de amigos que ya no la rechaza. Muchos de los compañeros que fueron al visionado han cumplido su promesa de cesar con el acoso y apoyarla en su lucha. Sus padres afirman que ahora ven que su hija ha recuperado su confianza y ella, por su parte, cuenta con una sonrisa que "no me he vuelto a sentir sola en el colegio porque les tengo a ellos… ¡Mola!":