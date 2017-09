El viaje más loco de Jesús Calleja y Miguel Ángel Muñoz, entre risas por Instagram: "¡Estamos abotargados!"

¡Vaya dos se han ido a juntar! La locura extrema de Jesús Calleja se une a la divertida inocencia del actor, que en su entusiasmo por grabar con el aventurero no puede parar de sonreír. Por el momento tendremos que esperar para ver en el primer programa de la nueva temporada de 'Planeta Calleja', pero tanto Calleja como ' MAM ' no pueden evitar ir desvelando pequeños adelantos de lo que promete ser uno de los mejores episodios de

El último avance que hemos podido ver lo componen varias fotos que Jesús Calleja ha subido a su cuenta personal de Instagram . En un paraje tan admirable como el lago más alto del mundo -que se encuentra en Bolivia-, sólo a ellos dos se les puede ocurrir ponerse a hacer locuras. Así, Jesús Calleja afirmaba que se quiso "comer a Miguel Ángel Muñoz, pero al final no me lo comí, le solté y luego me quiso aplastar ":