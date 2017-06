Mercedes Milá se desnuda, en todos los sentidos, con Jesús Calleja

La presentadora lo ha dado todo en 'Planeta Calleja', y no es broma. Mercedes ha hecho confesiones que nunca habíamos escuchado, le ha tomado el pelo a Jesús Calleja y hasta se ha atrevido no solo a bañarse en aguas del Ártico sino que... ¡Ha hecho un desnudo integral después de este momentazo! ¡Qué grande es Mercedes!

Cuando Mercedes dijo ‘sí’ a esta aventura no podía imaginar meterse en las entrañas de un glaciar. Milá y Calleja se han metido bajo el hielo a través de un túnel que han abierto para hacer estudios. ¡Quién iba a pensar que en tan impresionante gruta iban a sacar a relucir sus mayores confesiones! Tanto La periodista como el presentador.

¡Confesión! Mercedes Milá nunca ha tenido pelos en la lengua y no es de extrañar que conteste a todas las preguntas que el curioso Calleja le hace. El aventurero ha querido saber sobre su experiencia con el actor porno Nacho Vidal y la periodista ha confesado cómo investigó acerca del tamaño de su pene. Vidal le dijo a Milá que su miembro tenía la medida exacta de un vaso de tubo normal y, desde ese día, Mercedes no ha vuelto a beber nunca más en un vaso de esos.

La crisis que Mercedes Milá tuvo en su último año al frente de ‘Gran Hermano’ ha sacado las confesiones más duras de la presentadora en esta aventura con Calleja. Milá nos cuenta cómo vivió esos momentos y además le confiesa a Jesús algo que nunca había dicho antes: “Lloraba todos los días. Ni yo misma me reconocía. Hubo un momento que pensé que prefería morirme a seguir así”. ¡Cómo nos alegramos verte recuperada, Mercedes!

Mercedes Milá no le teme a nada, eso es un hecho. Ni corta ni perezosa se ha armado de valor y se ha dado un baño en aguas del Ártico que estaban a cero grados bajo la mirada de Calleja, que alucinaba con el valor de la presentadora. Pero esto no ha sido todo, pues al salir del agua Mercedes se ha despojado del bañador y ha mostrado todos sus encantos. ¡Esta Mercedes no tiene pudor alguno!