Jesús Calleja y Miguel Ángel Muñoz están atrapados en un refugio... ¡¡'en llamas'!!

La nueva temporada de 'Planeta Calleja' va a dejar con la boca abierta a todos sus seguidores. Nada ni nadie puede parar a Calleja; ni el mismísimo Miguel Ángel Muñoz, que no dudó en viajar hasta Bolivia para disfrutar de una de las mayores aventuras en la naturaleza.

Sin embargo, no todo va a ser trabajar y pasar momentos de alta tensión, pues el presentador y el actor sacan tiempo de dónde sea para echar unas risas. Esta vez, se encontraban a más de 4.700 metros dentro de un refugio... ¡en llamas!. Sí, pero no es lo que parece. En este caso no estaban rodeados de llamas de fuego, sino que estaban atrapados por un grupo de llamas que estaban dando un paseo por la sierra.