David Bisbal y Jesús Calleja, entre barracudas: las imágenes de su espectacular inmersión en Mallorca

"No me he podido resistir y he vuelto a Mallorca a bucear con mi amigo David BisbalHace una década apenas había vida, pero se pusieron serios e hicieron la reserva marina en la isla de Toro y es increíble como se ha repoblado.. hacen falta más reservas!. David y yo os dejamos este vídeo con todo este cariño!”, ha comentado el mismo Calleja en su página de Facebook