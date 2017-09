Denuncia un comentario denigrante de una profesora a su hija

Empecé diciendo que mi hija estaba siendo sexualizada por su profesora delante de toda la clase. Estaba avergonzada y horrorizada. Pidió que le cambiaran de clase con otra profesora. Dijeron que no. El director continuó defendiendo a la profesora. Pude ver que no íbamos a llegar a ninguna parte. Estaba cerca de perder los nervios. Cogí a mi hija de la mano y nos marchamos. Me niego a poner a mi hija en una situación en la que su autoestima quede completamente destruida. Ella está allí para aprender. Todo este tiempo ha estado perdiéndose su educación mientras estamos en una habitación discutiendo sobre sus tetas. ¿Con qué frecuencia les pasa esto a vuestros hijos? Parece una forma más de tener a las chicas sin educación. Ella no es una distracción. Dejad a las chicas aprender".