Los residuos plásticos de los océanos causan daño cerebral en los peces

Un nuevo estudio de la Universidad de Lund (Suecia) muestra que las partículas de plásticos en el agua pueden terminar en el interior de los cerebros de los peces, provocando daño cerebral, que es la causa probable de los trastornos del comportamiento observados en los peces.

Otro resultado del estudio es que el plancton animal muere cuando se expone a partículas de plástico nanométricas, mientras que las partículas de plástico más grandes no les afecta. En general, estos diferentes efectos de los nanoplásticos pueden tener un impacto en el ecosistema en su conjunto.

Sin embargo, el experto no se atreve a sacar la conclusión de que las nanopartículas de plástico podrían acumularse en otros tejidos de los peces y, por lo tanto, ser transmitidas a los seres humanos a través del consumo. "No, no somos conscientes de tales estudios y por lo tanto somos muy cautelosos al comentarlo", dice Tommy Cedervall.