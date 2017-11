La penetración de los 'digital wallets' alcanzará el 59% en 2022, según Oliver Wyman

Los usuarios de estos servicios podrían beneficiarse del pago a través del móvil este Black Friday

El estudio 'Achieving top of digital wallet: The new competitive battleground for credit card issuers', destaca que la elevada penetración de smartphones, el crecimiento de la aceptación de pagos digitales por parte de los comercios y las facilidades de inclusión de funcionalidades en los dispositivos harán que los pagos digitales "se incrementen notablemente en los próximos años".