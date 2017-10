La orquestación de servicios, clave para conseguir los beneficios de la tecnología híbrida

La estrategia de orquestación de servicios es el factor clave para conseguir los beneficios de las infraestructuras de TI híbridas, según desvela el estudio desarrollado por la empresa de investigación Forrester en colaboración con la multinacional Fujitsu.

De acuerdo con el estudio 'Service Orchestration: Increasing The Efficiency Of Hybrid IT', la orquestación de servicios es la llave para desbloquear el verdadero potencial de las complejas infraestructuras de TI híbridas, ha indicado Fujitsu a través de un comunicado. Los resultados de este informe revelan que integrar, gestionar y optimizar con éxito estas tecnologías significa que las empresas "están capacitadas para ofrecer valor real de negocio, y así conseguir una mayor flexibilidad y agilidad".