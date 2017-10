Los 5 mejores alimentos para disfrutar en Halloween

Llega la recta final de octubre y, con ella, una de las festividades más esperadas: Halloween. En la noche del próximo martes, día 31, muchas calles se teñirán de disfraces diabólicos y máscaras sangrientas.

Habrá quienes no sean partidarios de esta noche de terror y prefieran disfrutar de la versión más clásica de esta celebración. El día 1, Día de Todos los Santos, muchos otros rendirán homenaje a aquellos seres queridos que jamás serán olvidados.

No se entiende Halloween sin ellas* las calabazas. Ricas y dulces, son un alimento con alto contenido en vitaminas A, B y C, así como en algunos minerales como hierro o potasio. Cremas, purés, revueltos, bizcochos, tartas* prueba a las reinas indiscutibles de la "Noche de los Muertos" en diferentes maneras.

Si hay algún alimento que es sinónimo de otoño, esas son las castañas. Ricas en proteínas, minerales y vitamina C. ¿Sabías que, además, este fruto seco es protagonista de muchas de las leyendas que circulan sobre la "Noche de los Difuntos"? Una de ellas, asegura que, cuando se come una castaña en la noche del 31 de octubre, se libera a un alma del purgatorio.

Aunque parezca mentira, el verdadero origen de esta festividad es irlandés. Es más, Halloween es, en lengua escocesa, la palabra abreviada de la expresión inglesa "All Hallows' Even". El plato más famoso que los irlandeses preparan para este día es el colcannon, un plato a base de col, puré de patatas, puerro, leche, mantequilla, sal y pimienta. ¿Por qué no probar sabores nuevos?