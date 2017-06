El ingeniero de Telecomunicaciones Javier Señas, de 33 años, ha iniciado una campaña de financiación a través de la plataforma Indiegogo para comercializar 'Swaaz', un invento que consiste en un interruptor de luz no táctil, controlable desde el móvil, que no necesita de armarios de domótica y es visible en la oscuridad.

Este nuevo interruptor de luz permite también monitorizar el consumo eléctrico a tiempo real e incluso proporciona consejos sobre cómo ahorrar más al poder modificar la intensidad de las bombillas. Igualmente, permite, de modo opcional, apagados automáticos de las luces si no hay nadie en rango (a una distancia de diez a 30 metros desde el interruptor) y encendidos automáticos si quien se encontraba fuera de rango pasa a estar dentro. Esto subsanaría un posible olvido contribuyendo también al ahorro energético.

"La idea se me ocurrió cuando mi mujer me regañaba por dejar sucia la pared alrededor de los interruptores y me mandaba levantarme para apagar la luz cuando queríamos ver una película", ha explicado Señas sobre cómo se le ocurrió la idea. "Al reducir los gastos en el desarrollo, puedo permitirme un precio de venta de unos 30 euros, algo inviable en dispositivos conectados de este tipo", añade Señas, que considera que su invento "puede ser muy útil tanto para aquellas personas que estén cansadas de los interruptores de pared como para aquellas que deseen controlar de forma pormenorizada y constante el consumo eléctrico de las luces de su hogar".