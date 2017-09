10 consejos para sacarle todo el partido a tu iPad Pro en el nuevo curso

Ante la proximidad del inicio del curso académico, son muchos los estudiantes que utilizan 'tablets', entre ellas el iPad Pro de Apple. La compañía de Cupertino ha difundido diez consejos para que los estudiantes aprovechen al máximo su dispositivo en el ámbito educativo, desde añadir accesorios externos hasta cómo realizar copias de seguridad en iCloud.

Para proteger los datos importantes, no sólo imágenes y contactos sino en el caso de los estudiantes también apuntes y trabajos de clase, es esencial disponer de una copia de seguridad. Mediante la Nube de Apple, iCloud, los iPad guardan copias de seguridad diariamente de forma automática siempre que el aparato esté enchufado a una toma de corriente y conectado a una red Wi-Fi.

El último de los consejos de Apple se centra en el uso de 'software' de programación, una competencia muy útil para adquirir por parte de los estudiantes. Uno de estos programas que puede servir como toma de contacto es Swift Playgrounds, para utilizar el lenguaje de programación de Apple. La 'app' Swift Playgrounds está disponible gratis en la App Store, casí como los libros gratuitos en iBooks Intro to App Development with Swift y App Development with Swift.